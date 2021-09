Dillingen

07.09.2021

Das Pfarrerehepaar Kleiner nimmt Abschied in Dillingen

Plus Eigentlich wollten die beiden Pfarrer Sabine Verron-Kleiner und ihr Mann Manuel gar nicht so lange in der Stadt bleiben. So richtig weit weg zieht es die beiden im Ruhestand aber auch nicht. Dafür haben sie viele Gründe

Von Cordula Homann

Das evangelische Pfarrhaus in Dillingen wird bald leer stehen: Manuel Kleiner und seine Ehefrau Sabine Verron-Kleiner gehen in den Ruhestand. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gibt es noch nicht. Und es könnte, so meinen die beiden, auch ein halbes Jahr dauern, bis jemand nachrückt. Das sei schon gut so, ein Wechsel könne Schubkräfte freisetzen. Am 1. September 1999 hat das Ehepaar seinen Dienst in Dillingen angetreten. Dass beide so lange bleiben würden, länger als anderswo, damit hatten sie nicht gerechnet.

