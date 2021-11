Das Theater Tübingen bringt Brecht nach Dillingen

In „Der gute Mensch von Sezuan“ geht es um die Ausbeutung von Menschen

Kultur in Dillingen: Am Donnerstag, 11. November, ist um 20 Uhr das Landestheater Tübingen im Stadtsaal in Dillingen mit einer Parabel von Bertolt Brecht zu Gast. Brechts Parabel „Der gute Mensch von Sezuan“ (1943) erzählt anschaulich, wie die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen die geschäftlichen Lebensbereiche und auch die Privatsphäre durchdringt.

Ein kleiner Tabakladen steht im Mittelpunkt

Drei Götter erscheinen dem Wasserverkäufer Wang und fordern ihn auf, sie zu einem guten Menschen zu bringen. Die Prostituierte Shen Te ist als Einzige bereit – obwohl ihr damit die nächtlichen Einnahmen entgehen. Als Dank erhält sie das Startkapital für einen kleinen Tabakladen.

Doch Shen Tes Gutmütigkeit wird radikal ausgenutzt. Um ihr Unternehmen zu retten, weiß sie sich nicht anders zu helfen, als ein Alter Ego zu erfinden: Als skrupelloser Vetter Shui Ta baut sie den verschuldeten Laden zu einem ausbeuterischen und aufstrebenden Tabakimperium aus. Doch wie lang kann dies gut gehen?

Ist es in einer neoliberalen Gesellschaft naiv, an der Idee, „gut zu sein und doch zu leben“, festzuhalten? Und wie könnte moralisches Handeln dann aussehen? Diese Fragen sollen bei diesem Theaterabend beantwortet werden.

Es gelten die Regelungen für 3G-Plus.