Das große Akademie-Fest in Dillingen ist abgesagt

Plus Wegen Corona gibt es den am 17. Juli geplanten Tag der offenen Tür mit Tausenden von Gästen nicht. Direktor Kotter hat eine Idee, wann groß gefeiert werden könnte.

1971 jammerten viele Dillinger über das Ende einer jahrhundertelangen Hochschulgeschichte im Schwäbischen Rom. Dass die Nachfolgerin der Philosophisch-Theologischen Hochschule, die bayerische Lehrerakademie, in Dillingen eine Erfolgsgeschichte schreiben würde, ahnte damals kaum jemand. Heute ist die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor für die Kreisstadt.