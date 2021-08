Dillingen

vor 50 Min.

Das sind die neuen Filialen von Müller und MyShoes in Dillingen

Schlange stehen fürs Glücksrad: Der neue Müller-Drogeriemarkt hat am Donnerstagvormittag viele in die Dillinger Kapuzinerstraße gelockt. Nach acht Jahren ist das Projekt nun endlich abgeschlossen.

Plus In der Dillinger Kapuzinerstraße gibt es nun wieder mehr Leben. Der Müller-Markt ist in eine große neue Filiale umgezogen und nebenan hat sich ein Schuhgeschäft angesiedelt. Wie das ankommt.

Von Christina Brummer

Wegschauen kann hier niemand mehr. Und weghören schon gar nicht. Aus Lautsprechern dröhnt fröhliche Popmusik und versetzt die Dillinger Kapuzinerstraße in Wallung. Nach langer Corona-Lethargie erwacht die Innenstadt wieder zu neuem Leben und das liegt nicht nur an den neuen Einkaufsmöglichkeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen