Der Glückspilz aus Dillingen schlägt wieder zu

Dillingens früherer Dritter Bürgermeister Heribert Immler gewinnt beim Bilderrätsel unserer Zeitung 1000 Euro. Er hat bereits bei zahlreichen Verlosungen abgeräumt.

Das Retro-Rätsel „War das so?“, das in diesen Tagen täglich im Bayernteil in unserer Zeitung zu finden ist, zählt für den Schretzheimer Heribert Immler zu den Pflichtaufgaben. „Nur an einem Tag war ich dieses Mal zu spät mit dem Anruf dran“, sagt der 78-Jährige. Am Freitag hat Immler rechtzeitig zum Telefon gegriffen.

Dass das Keyboard nicht ins Bild passte, war ihm gleich klar

Die richtige Lösung sei auch nicht schwer gewesen. Dass das Keyboard im Hintergrund nicht zur Weihnachtsfeier aus den 1950er-Jahren passte, ist dem langjährigen Kommunalpolitiker klar. Immler wählt die Nummer der Hotline und hat Glück. Der Schretzheimer wird als Gewinner ausgelost und darf sich nun über 1000 Euro freuen.

So weit ist die Geschichte noch gewöhnlich. Als der frühere Dritte Bürgermeister Dillingens und einstige FW-Kreisrat aber die Haustür zur Gewinnübergabe öffnet, sagt er mit trockenem Humor: „Eigentlich war ich mit dem Hauptgewinn in meiner geliebten Heimatzeitung längst mal dran.“

Ehefrau Elfriede sagt: "Er ist ein Glückspilz"

Immlers Ehefrau Elfriede verrät, warum dies so ist. Der Schretzheimer mache bei jedem Rätsel unserer Zeitung sowie vielen anderen Preisausschreiben mit. Und: „Er ist ein Glückspilz“, sagt Elfriede Immler. Denn ihr Mann habe bereits zahlreiche Preise abgeräumt. Unter anderem mit unserem Fernsehmagazin rtv eine Reise nach Wien. Aber auch Reisen nach Fulda, Hamburg, Zypern und an die Algarve in Portugal haben die Immlers gewonnen. Dem ungläubigen Staunen entgegnet der 78-Jährige: „Nein, ich nehme Sie nicht auf den Arm.“ Gelegentlich könne man etwas nachhelfen, indem man etwa bei Postkarteneinsendungen eine größere Anzahl schicke. Aber grundsätzlich brauche man einfach Glück.

Jetzt gibt es ein Fest oder einen Ausflug mit der Familie

Heribert Immler betont: „Ich freue mich sehr, denn mit der Donau-Zeitung selbst hatte ich noch nichts gewonnen.“ Das habe Bekannte schon gewundert. Was mit den 1000 Euro passiert, wisse er genau. Heribert und Elfriede Immler haben drei Kinder, zehn Enkel und eine Urenkelin. Da werde es, wenn Corona das zulässt, ein Fest im Garten oder einen Ausflug mit der Großfamilie geben. Im Übrigen werde er auch die nächsten Tage beim Retro-Rätsel mitmachen. Wenn das mal keine Drohung ist…

