Der Historische Verein Dillingen hat ein neues Jahrbuch herausgebracht

Plus Der Historische Verein Dillingen geht in seinem Jahrbuch auf verschiedene Aspekte der Geschichte ein: Beichte und Bürgerrechte hingen damals eng zusammen.

Auch im Jahr 2021 hat der Historische Verein Dillingen ein Jahrbuch vorgelegt, das Ergebnisse heimatgeschichtlicher Forschung beispielhaft und eindrucksvoll zusammenfasst. Autorinnen und Autoren aus dem Landkreis Dillingen und aus anderen süddeutschen Regionen verdeutlichen mit ihren Beiträgen den Reiz, den die Beschäftigung mit geschichtlichen Fakten und vergangener Kultur auslösen kann.