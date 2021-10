Dillingen

Der Neubau am Dillinger Sailer-Gymnasium wird ein Millionen-Projekt

Plus Zum Spatenstich des Neubaus am Dillinger Sailer-Gymnasium überreichen Nachbarn Unterschriften

Von Cordula Homann

Am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium wird seit Jahren gebaut. Ein Teil ist fertig, einer wird noch abgerissen und für einen weiteren Teil fand am Montag der Spatenstich statt. Insgesamt rund 40 Millionen Euro kosten der bereits fertige Neubau an der Ziegelstraße und der nun folgende an der Bürgermeister-Degen-Straße insgesamt. Doch vor allem die Abbrucharbeiten der vergangenen Monate haben die Nachbarn und Nachbarinnen so viele Nerven gekostet, dass drei von ihnen auch am Spatenstich teilnahmen.

