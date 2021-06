Der Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Kreis Dillingen

Auch am heutigen Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst wieder mit schweren Gewittern. Die können auch den Landkreis Dillingen treffen.

Schon am Sonntag und am Montag hat es im Kreis Dillingen zum Teil heftig gewittert. Am Dienstag zogen die schwarzen Wolken am Landkreis vorüber. Doch für den heutigen Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Gewittern:

Am Nachmittag entwickeln sich demnach zunächst nur vereinzelt, ab den Abendstunden dann von den Alpen ausgehend weitere schwere Gewitter.

Gewitter über dem Dillinger Stadtteil Fristingen Foto: Isabel Steiner

Dabei muss mit heftigem Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel bis fünf Zentimeter oder Hagelansammlungen sowie schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometern gerechnet werden. Vereinzelt können auch Böen bis in den Orkanbereich um 120 Stundenkilometern nicht ausgeschlossen werden. Fällt damit der Biergartenbesuch ausgerechnet zum Spiel der Deutschen Fußballnationalmannschaft bei der EM gegen Ungarn aus?

Wie sich die Wetterlage weiter entwickelt

Wie die Meteorlogen weiter mitteilen, wachsen die Gewitter im Laufe der Nacht voraussichtlich zusammen und verlagern sich ostwärts. Dann muss gebietsweise auch mit extrem heftigem Starkregen bis 70 l/qm in wenigen Stunden gerechnet werden. Ausgangs der Nacht zum Donnerstag ziehen die Gewitter dann ostwärts ab. (pm)