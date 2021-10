Dillingen

16:59 Uhr

Der normale Samstagabend kehrt im Kreis Dillingen zurück

Plus Am Wochenende dürfen wieder Diskotheken und Clubs öffnen. Denn auch im Kreis Dillingen gelten neue Corona-Regeln. Doch nicht alle Gastronomen in der Region machen mit.

Von Horst von Weitershausen und Jonathan Mayer

Wie das Dillinger Landratsamt am Freitag mitteilten, gibt es im Landkreis Neuerungen und Erleichterungen entsprechend der Änderung der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Das teilte das Dillinger Landratsamt am Freitag mit. Nach den Festlegungen der Bayerischen Staatsregierung dürfen nunmehr Clubs und Diskotheken unter folgenden Voraussetzungen wieder öffnen: Es gilt die 3-G-Regel für Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte mit Kundenkontakt mit der Maßgabe, dass, wer nicht geimpft oder genesen ist, ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen muss.

