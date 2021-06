Dillingen

vor 48 Min.

Deshalb ist die Staustufe in Dillingen gesperrt

Plus Das Wehr in Dillingen wird nach 40 Jahren Betrieb erstmals saniert. Dabei kommen sogar Taucher zum Einsatz. Wie lange dauert die Sperrung?

Von Christina Brummer

Am Kran baumelt eine Stahltafel, die die Bauarbeiter langsam hinunterlassen, sodass sie in ihren Führungsschienen nach unten gleitet. Tafel um Tafel geht es weiter, sie dienen als Sperrtor gegen das Wasser. Denn das Wehr muss trockengelegt werden. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Dillinger Staustufe haben am Montag begonnen und werden bis November dauern. Eine besonders gefährliche Aufgabe haben dabei die Taucher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

