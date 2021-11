"Diabetes tut nicht weh": Pressesprecher der Dillinger Apotheker weist auf Risiken der Krankheit hin

Am Sonntag ist Weltdiabetestag. Das sagt der Pressesprecher der Apotheker im Landkreis Dillingen.

Typ-2-Diabetes gehört zu den häufigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland. Daran wird am Sonntag, 14. November, dem Weltdiabetestag, erinnert. Die Apotheken im Landkreis Dillingen können an der Vorbeugung der Zuckerkrankheit mitwirken: Apothekerinnen und Apotheker können das Diabetesrisiko durch einfache Tests einschätzen, etwa durch das Bestimmen des Body-Mass-Index oder durch das Messen des Blutdrucks und des Bauchumfangs. Im Nachgang können sie den Patientinnen und Patienten durch individuelle Beratung zu einem gesunderen Lebensstil verhelfen.

„Diabetes tut nicht weh, weshalb viele keinen Handlungsbedarf sehen“, sagt Dr. Matthias Schneider, Pressesprecher der Apotheker im Landkreis Dillingen in einer Pressemitteilung. „Darum sensibilisieren wir unsere Kundinnen und Kunden für das Thema und helfen ihnen, ihre Lebensgewohnheiten schrittweise zu andern. Denn die gute Nachricht lautet: Wer sich ausgewogen ernährt, ausreichend bewegt und unnötigen Stress vermeidet, kann sein Risiko einer Erkrankung an Typ-2-Diabetes erheblich reduzieren.“

Dillinger Apothekensprecher: Viele wissen nicht, dass sie Diabetes haben

Viele Menschen wüssten gar nicht, dass sie ein erhöhtes Diabetesrisiko haben. Experten gehen davon aus, dass in Deutschland rund zwei Millionen Menschen unter einem nicht entdeckten Diabetes leiden. Mit fatalen Folgen, denn Zuckerkranke haben ein zwei- bis vierfach hoheres Risiko für Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Augen- und Nierenschaden. Auch Kinder und Jugendliche werden gemeinsam mit ihren Eltern über Risikofaktoren für Diabetes und deren Vermeidung aufgeklärt. Apotheken aus der Region, die sich im Bereich Diabetes fort- oder weitergebildet haben, stehen im Internet unter apothekensuche.blak.de. Dort unter Eigenschaften nach dem Schwerpunkt Diabetes filtern. (pm)

