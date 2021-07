Die Abiturienten vom Dillinger Bonaventura sind die "Abigenten 0021"

37 junge Menschen freuen sich in der Dillinger Basilika über ihr bestandenes Abitur. Drei von ihnen haben die Abinote 1,0 geschafft.

„Abigenten 0021 – Die Lizenz zur Intelligenz“ – so lautete das Motto der diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten des St.-Bonaventura-Gymnasiums Dillingen. Im Rahmen eines Gottesdienstes in der Basilika St. Peter wurde den Absolventen das langersehnte Abiturzeugnis am Freitag feierlich überreicht.

Auch für diesen Abiturjahrgang war die Mission alles andere als ein Spaziergang: Die Corona-Situation hat die Schülerinnen und Schüler gefordert. Umso erfreulicher ist es, dass dieser Jahrgang seine Stärken herausstellen konnte.

Mehrere Absolventinnen wurden ausgezeichnet

Drei Abiturientinnen trafen voll ins Schwarze: Über das Traumergebnis von 1,0 freuten sich Sophie Kaufmann, Klara Mößnang und Lilly Aninger. Schulleiter Franz Haider überreichte allen dreien für diese herausragenden Ergebnisse zudem einen kleinen Goldbarren als ganz persönliche Anerkennung.

Sophie Kaufmann und Klara Mößnang erhielten sogar den Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und Lilly Aninger einen Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für ihre hervorragenden Leistungen im Fach Mathematik beziehungsweise Physik. Laura Dambaur und Marie Klafft zählen darüber hinaus zu den besten Absolventinnen im Fach Biologie und wurden mit dem Bio-Zukunftspreis ausgezeichnet. Amelie Grunick ist als beste Lateinschülerin des Jahrgangs mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Altphilologenverbands gewürdigt worden.

Die Absolventen Johannes Häderle und Marcello Pinto-Münz betonten in ihrer kurzen Ansprache, dass ungeachtet der hervorragenden Einzelerfolge nun alle „einen großen Schritt in ihrem Leben gemacht haben“, somit können sie „aufrichtig in die Zukunft sehen“. Auch Schulleiter Haider wünschte den Abiturienten alles erdenklich Gute und ermunterte sie, sich in die Gemeinschaft einzubringen und ihren eigenen Weg zu gehen. Dabei „ist Jesus immer an eurer Seite“, erinnerte Stadtpfarrer und Schulseelsorger Wolfgang Schneck.

Fürbitten und Musik in der Dillinger Basilika

Als Vorsitzender des Elternbeirats formulierte Jürgen Köhnlein für die Bona-Schulgemeinschaft die Bitte, dass das herzliche Miteinander ganz nach dem Schulmotto „Miteinander – Füreinander“ weiter im Fokus des Schullebens bleibt.

Die beiden Landtagsabgeordneten Georg Winter sowie Johann Häusler baten in persönlichen Fürbitten um Mut und Kraft auf dem weiteren Weg der Abiturienten sowie um mehr Gerechtigkeit für Menschen, die keine Chance auf Bildung und ein selbstbestimmtes Leben haben. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz stellte das Wohl und die Gesundheit aller Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt seiner Fürbitte. Stellvertretend für den Landrat Leo Schrell gratulierte Erhard Friegel ebenfalls herzlich.

Die Abiturienten und weitere Bona-Schülerinnen und -Schüler boten gemeinsam einen beeindruckenden musikalischen Rahmen für diesen feierlichen Gottesdienst. Nun können die Bona-Abigenten in ihre Zukunft starten und sich neuen Missionen stellen.

Dazu passte das wunderbar dargebotene Lied von John Rutter: „The Lord Bless You and Keep You“.



Das sind die Abiturienten des Dillinger Bonaventura-Gymnasiums 2021:

Nina Abold, Dillingen; Lilly Aninger, Dillingen; Anna Bachmann, Höchstädt; Jonas Berger, Höchstädt; Anna Brüstl, Kühlenthal; Laura Dambaur, Oberndorf; Elisa Erhart, Höchstädt; Jana Fischer, Genderkingen; Miriam Ganz, Buttenwiesen; Amelie Grunick, Laugna; Johannes Häderle, Dillingen; Lisa Hegel, Asbach-Bäumenheim; Anna Hofweber, Haunsheim; Sophie Kaufmann, Gundelfingen; Marie Klafft, Rain; Johanna Köhnlein, Laugna; Anna Kreygenfeld, Rain; Angelina Langenmaier, Zusamaltheim; Annika Lerner, Rain; Heiko Lorenz, Lauingen; Jochen Mangner, Gundelfingen; Pia Manz, Lauingen; Elena Mayer, Schwenningen; Farina Mayrshofer, Tapfheim; Emma Mende, Altenmünster; Klara Mößnang, Dillingen; Selina Paduano, Dillingen; Marcello Pinto-Münz, Dillingen; Felix Ranglack, Gundelfingen; Anna Rogg, Wertingen; Annika Rotecker, Dillingen; Vanessa Schumann, Dillingen; Yannick Schürdt, Donauwörth; Franziska Seitz, Wertingen; Marie Stallauer, Laugna; Luca Stieglbauer, Haunsheim; Lisa Ziegler, Genderkingen.