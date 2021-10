Die Dillinger Einkaufsnacht und das Infektionsrisiko

Tausende genossen bei der Einkaufs- und Kulturnacht das Flair in der Kreisstadt Dillingen. So beurteilt das Gesundheitsamt das Covid-Infektionsrisiko bei Großveranstaltungen.

Als die Dillinger Einkaufs- und Kulturnacht am Freitagabend richtig Fahrt aufnahm, brachte das einige zum Staunen. Tausende drängten sich durch die Kapuziner- und Königstraße, so als ob es die Corona-Pandemie nie gegeben hätte. Die Freude, dass richtig Leben in der Stadt ist, war vielen an ihren strahlenden Mienen abzulesen.

Auch Oberbürgermeister Frank Kunz feierte bei dieser Veranstaltung des Kulturrings „die Rückkehr zur Normalität“. Die Rückmeldungen der Geschäftsleute, der Künstlerinnen und Künstler, der Schausteller und Gäste seien durchweg positiv gewesen, sagt der städtische Pressesprecher Jan Koenen auf Anfrage.

Einige Leserinnen und Leser fragten sich jedoch, ob solche Großveranstaltungen nicht die Corona-Inzidenzzahlen wieder steigen lassen. Wie Regierungsdirektor Peter Alefeld vom Dillinger Landratsamt mitteilt, gibt es nach der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung keine Abstandspflicht. Es werde aber jeder und jede angehalten, wo immer möglich, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Dillinger Hygienekonzept sieht nach wie vor Mindestabstand vor

Wo dies nicht möglich sei, soll eine Maske getragen werden. Das Hygienekonzept Dillingens habe vorgesehen, dass die Stadt als Veranstalter darauf achtet, dass Mindestabstände eingehalten werden. Das, so Alefeld, „konnte aufgrund des Menschenandrangs jedoch nicht durchgängig umgesetzt werden“. Gesundheitsamtsleiterin Dr. Uta-Maria Kastner sagt, dass mehr rechtliche Vorgaben nicht gemacht werden konnten. Natürlich seien „jegliche Menschenansammlungen infektionshygienisch bedenklich“.

Kastner meint: „Je mehr jedoch staatliches Reglement wegfällt – und das wird in der vierten Welle so sein –, appelliere ich an die Eigenverantwortung, Großveranstaltungen möglichst zu meiden und wenn der Abstand nicht gewahrt werden kann, Maske zu tragen, auch wenn man geimpft oder genesen ist.“ Grundsätzlich sei das Risiko bei kurzen Kontakten im Freien nicht so hoch einzuschätzen wie in Innenräumen.

