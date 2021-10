Dillingen

19:55 Uhr

Die Dillinger „Herbergseltern“ sind bitter enttäuscht vom Zirkus Madagascar

Jasmin und Benjamin Ebert fühlen sich in ihrer Hilfsbereitschaft ausgenutzt. Sie hatten dem Zirkus Madagascar auf ihrem gemieteten Anwesen im Süden Dillingens eine Bleibe gewährt und müssen nun die Stromkosten bezahlen, die die Artistenfamilie verursacht hat.

Plus Die Artistenfamilie hat das Anwesen in Dillingen bereits im Juli in Richtung Gaildorf verlassen. Jasmin und Benjamin Ebert befürchten jetzt, dass sie auf einer saftigen Stromrechnung sitzenbleiben.

Von Berthold Veh

Es ist eine Idylle auf dem Anwesen in der Nähe des Golf-Clubs im Süden von Dillingen. Jasmin Ebert versorgt an diesem Dienstagabend mit ihrem Mann Benjamin ihre Tiere im Stall. Auf dem Hof laufen gackernd Hennen umher. Neben dem Hühnerstall stehen zwei Tretschlepper der Kinder. Das Umfeld für einen heiteren Feierabend. Doch Benjamin Ebert wirkt gar nicht gelassen. „Ich bin so gnadenlos enttäuscht“, sagt der 33-jährige Mieter des Anwesens. Adressat seines Frusts ist der Zirkus Madagascar, dem die Familie Ende des vergangenen Jahres einen Stellplatz geboten hat.

