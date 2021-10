Dillingen

vor 34 Min.

Die Dillinger Kultkneipe Chili wird ausgezeichnet

Plus Der Kulturpreis "Herbstzeitlose" geht in diesem Jahr an das Integrationsprojekt Chili. In der Kultkneipe hat so manche Künstlerkarriere ihren Anfang genommen.

Von Christina Brummer

„Das Chili bedeutet mir sehr viel“, sagt Michael Lommatzsch. Seit sechs Jahren ist er in der Kulturkneipe in Dillingen tätig, zapft Getränke, serviert Gerichte, baut den Biergarten auf. All das mache ihm Spaß, doch ganz besonders freut ihn, dass er bei seiner Arbeit im Chili immer nette Menschen trifft. Gerade nach dem langen Lockdown wünscht sich das Chili-Team nur eins: Normalität.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen