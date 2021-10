Dillingen

18:30 Uhr

Die Kulturtage im Landkreis Dillingen sind eröffnet - jetzt geht's richtig los

Plus In der Dillinger Stadthalle wurden die Kulturtage des Landkreises eröffnet. Dabei wurde deutlich, was uns in Zeiten von Corona und Lockdown unter anderem gefehlt hat und wie Kultur verbinden kann.

Von Cordula Homann

Wie ein Weckruf, wie eine Erlösung nach der langen Zeit des Verzichts, so klang die Fanfare zur Eröffnung der Kulturtage des Landkreises Dillingen. Im Stadtsaal der Großen Kreisstadt hießen die Dillinger Barockbläser die Gäste willkommen und setzten ein hörbares Zeichen: Die Kultur ist zurück. Jetzt geht es wieder los. Endlich. Spätestens mit dem Applaus nach der Fanfare kam das beim Publikum an.

