vor 38 Min.

Dillingen: Die Polizei warnt vor Geldwechselbetrügern

Eigentlich wollte ein Mann in Dillingen nur eine Schachtel Zigaretten kaufen. Zum Schluss waren 180 Euro weg.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag um 15.10 Uhr an der Kasse eines Supermarktes in der Großen Allee in Dillingen eine Schachtel Zigaretten gekauft.

Anschließend bat der Mann nach Auskunft der Polizei darum, 40 zehn-Euro-Scheine in größere Scheine zu wechseln. Die Kassiererin zahlte schließlich nach mehrfachen Nachzählen insgesamt 400 Euro aus.

Die Dillinger Polizei wertet derzeit die Videobänder aus

Bei einer späteren Kassenprüfung wurde jedoch festgestellt, dass der Unbekannte 180 Euro wieder aus dem Stapel entnommen hatte. Derzeit werden die Videobänder des Supermarktes ausgewertet um eine nähere Beschreibung des Täters zu erlangen. (pol)

