Diebe räumen in Dillingen einen Lastwagen aus

Unbekannte haben im Jakobstal in Dillingen aus einem Lastwagen mehrere Werkzeuge gestohlen.

Einen "besonders schweren Fall des Diebstahls" teilte die Dillinger Polizeiinspektion am Dienstag mit. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, haben Unbekannte das hintere Fahrerfenster an einem Lastwagen eingeschlagen. Dieser stand im Jakobstal in Dillingen, Ecke Hofweiherweg.

Bohrer, Säge, alles weg

Die Unbekannten entwendeten aus dem Fahrzeuginnern eine Bohrmaschine und eine Elektrosäge, jeweils vom Hersteller Hilti. Zudem hebelten die Täter ein Vorhängeschloss einer Holzkiste auf, die sich auf der Ladefläche des Lasters befand. Angaben zu konkreten Diebstahls- und Sachschadenshöhen stehen noch aus. (pol)

