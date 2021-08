Dillingen

vor 16 Min.

Diese beiden Dillinger sind nach 60 Jahren Ehe immer noch glücklich

Plus Marianne und Erwin Friedel feiern am Donnerstag ihre Diamanthochzeit. Ihre Rente verbringen sie zwischen USA, Nordkap und Mallorca.

Von Dominik Bunk

1961 war ein ereignisreiches Jahr: In Berlin wird die Mauer gebaut. In den USA stellt der neu gewählte Präsident John F. Kennedy seine Politik zur Beendigung der Rassentrennung vor. Auf der anderen Seite der Erde verlässt der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch unseren blauen Planeten per Raumschiff. Und in der Dillinger Basilika wird geheiratet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen