Dillingen

20:00 Uhr

Dieser Dillinger will rappen: Bushido ist sein großes Vorbild

Plus Roland Kirchmann aus Dillingen träumt schon länger von einer Karriere als Rapper. Klappt es jetzt mit einem neuen Song?

Von Christina Brummer

Ein Leben wie Bushido, davon träumt Roland Kirchmann alias ChurchmanMC. Nur vielleicht ohne all die Skandale. „Musik wird für mich mehr als ein Hobby sein“, betont Kirchmann. Lange war es still um den Rapper aus Dillingen, über den wir bereits 2017 berichteten. Noch arbeitet Kirchmann bei Regens Wagner in der Wäscherei, doch wenn es nach ihm geht, würde er sein aktuelles Leben gern gegen ein Musiker-Dasein tauschen. 2017 hatte er seine erste Demo-CD produziert, trat auch in der Kultkneipe Chili auf. Jetzt will er endlich ein eigenes Album aufnehmen. Ob das klappt?

