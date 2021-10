Dillingen: Mann randaliert und greift Polizisten an

Nach einem Streit in der Wohnung eines Dillingers rastet ein 44-Jähriger aus. Die Polizei muss ihn aus der Wohnung komplementieren. Das gelingt aber nicht ohne Probleme.

Zu einem Streit mit Bedrohung wurde die Polizei in der Nacht auf Freitag in die Schützenstraße nach Dillingen gerufen. Zwischen einem 44-Jährigen und einem 42-Jährigen war es laut Polizeiangaben im Laufe des vergangenen Tages zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Der 44-Jährige befand sich bei Eintreffen der Polizei in der Wohnung des 42-Jährigen. Nachdem er auf Aufforderung der Beamten die Wohnung nicht verlassen wollte, erteilten ihm die Polizisten einen Platzverweis.

Der Mann musste gefesselt werden

Weil er diesem nicht nachgekommen war, brachten ihn die Beamten aus der Wohnung. Dabei versuchte der 44-Jährige, auf die Einsatzkräfte einzuschlagen und sperrte sich gegen die Maßnahmen. Der stark alkoholisierte 44-Jährige musste daraufhin gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurden Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Hausfriedensbruch eingeleitet. (pol)

Lesen Sie dazu auch