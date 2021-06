Dillingen: Regenbogenfahne angezündet - welche Folgen hat das?

Schon lange nach Abpfiff des EM-Fußballspiels Deutschland gegen Ungarn musste die Dillinger Polizei ausrücken: Zeugen meldeten um 2.52 Uhr ein Feuer in einem Grünstreifen eines Supermarktes in der Großen Allee. Ein bisher unbekannter Täter hatte dort mit einem brennenden Holzpfahl versucht, eine gehisste Regenbogenflagge anzuzünden.

