Dillingen: ein Ei, 500 Euro Schaden

Zu Halloween hat schon eine Dillinger Arztpraxis eine Ladung Eier abbekommen. Offenbar wurde in dieser Nacht in Dillingen auch ein Auto beworfen.

Am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr will die Fahrerin eines blauen Renaults von der Mörikestraße in die Straße Am Mittelfeld abbiegen, als ihr eine Jugendgruppe entgegenläuft.

Jugendliche werfen ein Ei auf das Auto

Aus der Gruppe wurde dann laut Polizei ein Ei auf die Fahrzeugseite geschleudert. Bei den Reinigungsarbeiten stellte die Renault-Fahrerin nun fest, dass an der Einschlagstelle Lackkratzer im Pkw entstanden waren. Der Sachschaden wird mit ca. 500 Euro beziffert.

Nicht der einzige Eier-Unfall an Halloween

Ebenfalls in der Halloween-Nacht zwischen 20 Uhr abends und 17 Uhr am Montagmorgen wurde die Hausmauer einer Arztpraxis im Hofweiherweg in Dillingen mit Eiern beworfen. Die Verunreinigungen müssen nun aufwendig entfernt werden. Der Sachschaden wird hier mit etwa 500 Euro beziffert. In dieser Nacht kam es jedoch noch zu weiteren Sachbeschädigungen.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

