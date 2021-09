Dillingen

20:45 Uhr

Dillingen empfängt neuen Stadtpfarrer Harald Heinrich mit offenen Armen

Dekan Johannes Schaufler (rechts) hat Monsignore Harald Heinrich in sein Amt als Seelsorger der Pfarreiengemeinschaft Dillingen eingeführt. Der Gundelfinger Stadtpfarrer führte den 54-Jährigen auch ans Taufbecken.

Plus Die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Dillingen bereiten Monsignore Harald Heinrich einen herzlichen Empfang. Es gibt auch schon ein paar Wünsche an den Seelsorger.

Von Berthold Veh

Am Nachmittag beim Start der Kneipp-Festwoche im Taxispark durchs kalte Wasser, wenige Stunden später dann die Amtseinführung als Leiter der Pfarreiengemeinschaft Dillingen: Für den neuen Stadtpfarrer Harald Heinrich ist dieser Sonntag wahrlich turbulent. Die Bedeutung der Zeremonie lässt sich allein schon daran erkennen, dass an die 40 Seelsorger aus der Region und darüber hinaus gekommen sind, um den Gottesdienst in der Basilika mitzufeiern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen