Dillingen feiert den berühmten Wasserdoktor

Eine Woche lang will die Stadt an den berühmten Wasserdoktor, Sebastian Kneipp, erinnern. Das ist alles geplant.

Anlässlich des 200. Geburtstags von Sebastian Kneipp veranstaltet die Stadt Dillingen in Kooperation mit dem Kneippverein eine Festwoche im September. Zahlreiche Veranstaltungen für alle Generationen sind für diese Zeit geplant, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, das Erbe des berühmten Wasserdoktors zu wahren und lebendig zu halten. Kneipp studierte einst in Dillingen und kurierte seine Lungenkrankheit durch seine selbst entwickelte Gesundheitslehre.

Im Wohlfühlpfad im Taxispark

Oberbürgermeister Frank Kunz und die Vorsitzende des Kneippvereins, Erika Schweizer, freuen sich auf die Festwoche: „Für alle Interessierten haben wir ein buntes Programm mit Vorträgen, informativen Stadtführungen oder beispielsweise auch eine Anleitung zum richtigen Kneippen auf die Beine gestellt.“ Eröffnet wird die Jubiläumswoche am Sonntag, 19. September, um 13 Uhr am Kneipp-Wohlfühlpfad im Taxispark.

Radtouren, Kinoabend und Kneippführungen

Das Programm gestalten der Dillinger Kneippverein sowie die Kinder der Kneipp-Kita Fristingen. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Sebastian-Kneipp-Halle statt. Die ganze Woche über gibt es verschiedene Aktionen, darunter Radtouren, Kneippführungen, einen Kinoabend und Vorträge.

Die Broschüre mit allen Veranstaltungsterminen liegt im Dillinger Rathaus, am Kulturzentrum Colleg sowie an zahlreichen weiteren Stellen aus. Für die meisten Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Sollten durch das Corona-Geschehen Kontaktbeschränkungen gelten, wird hierüber baldmöglichst informiert, heißt es in der Pressemitteilung. (pm)