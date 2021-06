Dillingen

18:55 Uhr

Dillingen hat eine weitere Attraktion für Fahrradsportler

Der Pumptrack im Donaustadion in Dillingen ist in Betrieb. Eine eigene Abteilung wird für die Bike-Szene in der Kreisstadt gegründet.

Nach rund einem Monat Bauzeit ist der „Pumptrack“ am Dillinger Bike-Park im Donaustadion jetzt in Betrieb. Ein Pumptrack ist eine asphaltierte Strecke mit Wellen und Kurven. Ziel der Fahrradsportler ist es hier, sich nur durch Gewichtsverlagerung mit Pumpbewegungen möglichst ohne Treten der Pedale fortzubewegen. Es soll eine neue Abteilung des TV Dillingen werden Oberbürgermeister Frank Kunz machte sich gemeinsam mit dem zukünftigen Stadtbaumeister Günter Urban, Bauamtsmitarbeiter Gerhard Kaltner, Erika Schweizer sowie Daniel Kaim ein Bild von der neuen Anlage. Als Jugendreferent im Stadtrat baut Kaim derzeit eine neue Abteilung des TV Dillingen auf, dessen Vorsitzende Stadträtin Schweizer ist. In dieser Abteilung haben zukünftig laut Pressemitteilung alle Nutzer des Dirtparks und des Pumptracks die Möglichkeit, sich auszutauschen und miteinander zu trainieren. Auch die Pflege und der Unterhalt der Anlage sollen von Mitgliedern übernommen werden, unterstützt durch den städtischen Bauhof. Frank Kunz betont: „Ich bin froh und dankbar, dass sich so viele Ehrenamtliche aus der Bike-Szene schon jetzt bereit erklärt haben, dabei zu sein. Nachdem die späteren Nutzer schon bei der Planung der Anlagen in Präsenz- und Online-Workshops eingebunden waren, festigen wir durch die Vereinsstruktur nun die lebendige Beteiligung“, so der Rathauschef. Einer der ersten, der auf dem Dillinger Pumptrack seine Runden drehte, war Rainer Falkner. Auch er hatte sich bei der Planung des Bike-Parks aktiv eingebracht. Mit dem Ergebnis ist er hochzufrieden. „Beide Anlagen sind für Einsteiger geeignet, fordern aber genauso auch alle Fortgeschrittenen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Zugangsvoraussetzungen für den Pumptrack und den Dirtpark Das Mindestalter für die Nutzung des Pumptracks liegt bei sechs Jahren, das Tragen von Schutzausrüstung wird empfohlen. Der Dirtpark kann ab dem Alter von zehn Jahren genutzt werden, Voraussetzung ist das Tragen eines Helms. Solange es die jetzt gelockerten Corona-Regeln zulassen, ist der Bike-Park von morgens bis abends um 18 Uhr geöffnet. (pm) Lesen Sie dazu auch Dillingen Der Dillinger Dirtpark ist wieder geöffnet

