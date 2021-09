Dillingen

08:53 Uhr

Dillingen startet die Kneipp-Wohlfühlwoche

Plus Dillingen feiert den 200. Geburtstag des „Wasserdoktors“ Sebastian Kneipp. Wie man mit wenig Aufwand viel für seine Gesundheit tun kann.

Von Berthold Veh

Der Gundelfinger Theo Zähnle gehört zu den etwa 250 Gästen, die am Sonntag zum Start der Dillinger Festwoche zu Ehren des Wasserdoktors Sebastian Kneipp in den Taxispark gekommen sind. Nach den Reden auf den Pfarrer, der vor 200 Jahren geboren wurde und sich hier einst als Theologiestudent selbst mit Wasseranwendungen in der Donau kuriert hat, nutzt Zähnle bei herrlichem Spätsommerwetter das angebotene Wohlfühlprogramm.

