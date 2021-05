Dillinger Bundeswehr-Soldaten machen sich fit für Auslandseinsätze

Das IT-Bataillon 292 aus Dillingen übt vor Ort auch militärische Fähigkeiten – etwa das Aufspüren von Sprengfallen.

Das Informationstechnikbataillon 292 hat die militärischen Fertigkeiten eigener und externer Soldaten am Standort Dillingen geübt. Wegen der bereits laufenden sowie der geplanten Einsatzverpflichtungen des Bataillons war es notwendig, dass die Soldaten ihre militärischen Fertigkeiten auffrischten und sich für die Aufgaben bei Auslandseinsätzen weiterbildeten.

Der Hauptauftrag der Soldaten ist es zwar, IT-Services in den Einsatzgebieten sicherzustellen, jedoch muss jeder Soldat im Einsatz auch die militärischen Fertigkeiten beherrschen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu übten die Soldaten beispielsweise das Einrichten und Betreiben eines Checkpoints, die Durchführung von Patrouillen zu Fuß oder auf Fahrzeugen sowie den Umgang mit Handfunkgeräten, die speziell in den Einsatzgebieten genutzt werden.

Die vielfältigen Aufgaben, wenn mit Sprengfallen zu rechnen ist

Bei Situationen, in denen mit Sprengfallen zu rechnen ist, muss jeder entsprechend seiner Aufgabe reagieren. Sprengfallen müssen gesucht und gefunden werden, ohne dass sie dabei auslösen. Gefahrenbereiche müssen schnell evakuiert und abgesperrt werden. Ausweichrouten müssen geschaffen und der eigentliche Auftrag wieder fortgesetzt werden. (Der Neue für die Reservisten in Nordschwaben)

Auch der Wachdienst im Heimatland unterscheidet sich von der Absicherung eines Feldlagers. Wird dieses neu aufgebaut, ist der Zugang zunächst provisorisch, später dann oft mit Mauern und Checkpoints befestigt. Personen- und Fahrzeugkontrollen sind dort laut Pressemitteilung wesentlich umfangreicher.

Bei dieser Übung passiert ein Kfz-Konvoi einen Checkpoint in der einen Richtung, während ein ziviles Fahrzeug in der Gegenrichtung kontrolliert wird. Foto: Dieter Obermayer/Bundeswehr

Die Soldaten müssen die Sicherheit der Lagerbewohner jederzeit gewährleisten. Der Betrieb sei eine komplexe Aufgabe. Die Ausbildung begann Ende April und dauerte bis in den Mai hinein. Der theoretische Unterricht fand in der Luitpold-Kaserne statt, und die praktischen Teile auf dem Standortübungsplatz südlich der Donau. Aufgrund der aktuellen Hygiene-Auflagen nutzte das Bataillon Kfz-Hallen für den Unterricht.

So wurde das Corona-Infektionsrisiko minimiert

Dadurch konnten die Teilnehmer große Abstände zueinander einhalten, und bei offenen Hallentoren war für ausreichend Frischluft gesorgt. Um ein Infektionsrisiko weiter zu verringern, fand die Ausbildung bis spätabends und auch durchgehend am Wochenende statt. (Wo Kinder in Dillingen auf keinen Fall spielen sollten)Die fehlende Freizeit ähnelte zum einen der Situation in den Einsätzen. Zum anderen hatten die Teilnehmer nahezu keine Kontakte zu Außenstehenden, was das Infektionsrisiko deutlich minimierte.

Aktuell unterstützt das Informationstechnikbataillon 292 beim Einsatz im Irak. Im Verlauf dieses Jahres werden weitere Soldaten des Bataillons sowohl diesen Auslandseinsatz unterstützen als auch zusätzlich in Mali sowie in Litauen und Rumänien dienen. (pm)

