Dillingen

vor 1 Min.

Dillinger Familie spendet Klinikpersonal Urlaub in den Bergen

In den Bergen Urlaub machen, hat eine Dillinger Familie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krankenhäuser kostenlos ermöglicht.

Plus Eine Dillinger Familie spendiert Mitarbeitern der Kreiskliniken einen kostenlosen Sieben-Tage-Aufenthalt in ihrer Ferienwohnung in Inzell. Wie es zu der Aktion kommt.

Von Horst von Weitershausen

Familie Bächer aus Dillingen hat überlegt, wie sie den Menschen Dank zukommen lassen kann, die sich in Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen während der Corona-Pandemie engagieren. Denn diese Menschen kümmern sich seit Ausbruch von Covid-19 aufopferungsvoll beinahe ohne Pause um ihre ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten.

