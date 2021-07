Dillinger Kassiererin fällt auf „falschen“ 100-Euro-Schein rein

Ein Mann trickst die Frau in einem Bekleidungsgeschäft in Dillingen dreist aus. Wer hat etwas beobachtet?

Zu einem Wechselbetrug ist es am Mittwoch gegen 15.45 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen gekommen. Ein bisher unbekannter Täter wollte an der Kasse ein T-Shirt mit einem 100-Euro-Schein bezahlen. Nach Übergabe des Geldscheins gab er an, mit kleineren Geldscheinen bezahlen zu wollen. Nachdem die Kassiererin die Banknote auf dem Tresen abgelegt hatte, wollte der Unbekannte diese gewechselt haben.

Der Betrug fällt der Frau zu spät auf

Beim Wechselvorgang nahm der Unbekannte die 100-Euro-Banknote unbemerkt wieder an sich. Als die Verkäuferin ihm das Wechselgeld herausgab, war sie der irrtümlichen Auffassung, den Geldschein in die Kasse gelegt zu haben. Ihr fiel der Betrug erst auf, als der Täter das Geschäft bereits verlassen hatte, so die Polizei.

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen

Der Betrüger wurde als etwa 50-jähriger, ungefähr 170 Zentimeter großer und circa 120 Kilogramm schwerer Mann mit südländischem Aussehen beschrieben. Er hatte kurze schwarze, nach hinten gekämmte lichte Haare und war mit einem kurzärmeligen Oberteil und einer Blue-Jeans bekleidet. Er sprach in Hochdeutsch ohne vernehmbaren Akzent. Die Polizeiinspektion Dillingen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Betrüger abgeben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)