Dillinger Kulturtage: Mit diesen vier Buchtipps durch den Leseherbst

Zur Literaturkritik im Quadrat stellen Dillinger Bibliophile ihre Empfehlungen vor. Dazu gibt es Diskussionen auf hohem Niveau, Wein und musikalische Begleitung.

Im Rahmen der 22. Dillinger Kulturtage findet auch heuer die „Literaturkritik im Quadrat“ statt. In neuer Besetzung diskutieren Buchhändler Ulrich Demmer, Autor Marcus B. Hartmann und Kulturwissenschaftlerin Barbara Zille – in Vertretung für Ursula Poser – über ihre Buchempfehlungen für den Herbst. Moderiert wird der Abend von Bibliotheksleiterin Brigitte Schöllhorn. Nikita Baliet (Klavier) und Julia Kehlmann (Geige) stimmen mit Vivaldi auf den Abend ein.

Krass - ein Buch für literarische Feinschmecker

Das erste Buch wird von Marcus Hartmann vorgestellt. „Krass“ von Martin Mosebach sei „nicht krass im Sinne von aufwühlend“, sondern der Nachname des Protagonisten. Ein Waffen- und Drogenhändler. „Nicht oft habe ich ein Buch gelesen, das so dynamisch ist und dann so abrupt endet.“ Denn ohne zu viel verraten zu wollen, der Held stirbt. Überraschend, weil er noch so viele Pläne hatte, aber nicht enttäuschend. Hartmann findet nur Lob für „Krass“: „Mosebach ist ein brillanter Schriftsteller.“ Außerdem habe er noch nie „eine so schöne Frau gelesen“, wie eine der Hauptrollen im Buch. „So sinnlich und erotisch, ohne jemals vulgär zu sein“, schwärmt Hartmann.

„Er hat eine ausgefeilte Art zu beschreiben, schweift aber manchmal ab“, findet Schöllhorn. Außerdem seien die Frauen mehr Staffage, also Beiwerk. „Ich finde Krass schon krass“, wirft Zille ein. Besonders das Stichwort „Gattinnenmord mit Wellensittich“ macht neugierig auf den Roman. „Es ist etwas für literarische Feinschmecker“, meint Demmer. Eine Geschichte eines „diabolischen Mannes“, der mit Menschen jongliert, einer Liebesgeschichte und überraschenden Wendungen. „Absolut lesenswert. Eine sinnliche Erzählung, die Hunger auf Neapel macht“, schließt Hartmann.

Ein bedeutungsschwerer Roman mit Sinnfragen

Judith Hermanns Roman „Daheim“ kommt als Kontrast daher. „Es ist schmal, aber bedeutungsschwer“, findet Barbara Zille. Es handelt von einer Frau, die am Meer lebt und auf ihr Leben zurückschaut. Als junge Frau lebte sie in der Stadt, hat in einer Tabakfabrik gearbeitet und hätte die Möglichkeit gehabt mit einem Zauberkünstler auf einem Kreuzfahrtschiff nach Singapur zu reisen. 30 Jahre später lebt sie allein, versucht eine Liebesaffäre und weiß nicht, ob sie gehen oder bleiben soll. Eine Geschichte von verpassten Chancen, „wurzellosen“ Menschen und geladen mit Sinnfragen. „Ich war sehr berührt, ein großartiges Buch“, findet Zille. „Es lässt Raum für Rückschlüsse auf das eigene Leben“, findet Demmer.

Eine Trilogie auf Basis der eigenen Familiengeschichte

Eine Frau, die dagegen etwas wagt, ist die Protagonistin in „Das Leben der Anderen“ von Leila Slimani – der erste Teil einer Trilogie. Inspiriert durch die eigene Familiengeschichte schreibt sie über eine Frau, die 1955 mit ihrem Mann von Frankreich nach Marokko zieht. Es geht um die Spannungen zwischen den Kulturen, patriarchale Strukturen und wie die Sozialisierung die einzelnen Figuren beeinflusst. „Ein Plädoyer für starke Frauen, gegen sexuelle Tabus und einengende Strukturen. Absolut stark“, urteilt der Osterbucher Ulrich Demmer. Besonders interessant findet Schöllhorn den historischen Hintergrund, der auch die Kolonialgeschichte Europas beinhaltet.

Fiktion oder Fakten - hier scheiden sich die Geister

Nach einer Pause führt Nikita Baliet mit der Mondscheinsonate zu Monschau. Einem Roman von Steffen Kopetzky, den Schöllhorn als Faction beschreibt. Wahre Begebenheiten werden mit Erfundenem vermischt. Hintergrund einer tragischen Liebesgeschichte bietet eine Epidemie 1962 in der Eifel. Der Ausbruch zeigt Parallelen zur Coronapandemie auf. Kein Zufall, da ist man sich schnell einig. Ob es sein muss? „Ein Kolportageroman, der auf der Coronapandemie aufsitzt“, findet Zille. „Er hat gemerkt, dass es sich dann besser verkauft“, meint Hartmann. Schöllhorn und Demmer sprechen dagegen. Es ginge um die historischen Fakten. Trotzdem empfehlen sie alle den gutrecherchierten Roman weiter.