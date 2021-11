Dillinger Schülerin holt Silber bei Bundeswettbewerb

Plus Katharina Krist vom Dillinger Sailer-Gymnasium hat ihr sprachliches Können auf Bundesebene bewiesen. Ein Einblick in die Welt der Fremdsprachenwettbewerbe.

Tagelange Vorbereitung, viel Ehrgeiz und ihre Kreativität haben sich gelohnt: Katharina Krist erreichte beim Bundesfremdsprachenwettbewerb einen zweiten Platz und konnte sich gegen Sprachbegeisterte aus ganz Deutschland durchsetzen.