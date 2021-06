Dillingen

Dillingerin debattiert auf Bundesniveau

Das Jugend debattiert-Bundesfinale 2019 konnte noch in Präsenz stattfinden.

Plus Die Gymnasiastin Julia Finster ist bei "Jugend debattiert" bis in den Bundesentscheid gekommen. Sie erklärt, was eine gute Debatte ausmacht und mit welchem Politiker sie gern diskutieren würde.

Von Christina Brummer

Julia Finster ist die Videokonferenzen schon gewohnt, als sie zum Online-Interviewtermin erscheint. Doch nicht nur, weil die 16-Jährige nach langen Lockdown-Monaten im Homeschooling geübt ist, sondern auch weil sie bei „Jugend debattiert“ angetreten und bis in den Bundesentscheid gekommen ist. In der Vorrunde ums Bundesfinale schied die Dillingerin jedoch aus. Der diesjährige Debattierwettbewerb fand vollständig über Videokonferenzen statt. Finster findet das nicht schlimm und erzählt, worauf es beim Debattieren ankommt.

