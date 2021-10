Dillingen

13:55 Uhr

"Donna, Donna" - jüdische Musik in Dillingen

Plus Mit zwei wunderbaren Künstlern auf den Spuren der sephardischen Juden

Von Silvia Schmid

Es sind die eher leisen Töne, die beim Konzert von Esther Lorenz (Gesang) und Peter Kuhz (Gitarre) am vergangenen Samstag im Großen Saal des Collegs zu hören waren und dabei tief berührten. Lieder, die Zeugnis geben von Schönem und Traurigem, die Geschichten erzählen von Abschied, Liebe und Sehnsucht. Oft ernst und melancholisch anmutend, aber auch mit Humor. Mit ihrer warmen, klaren Stimme brachte die Sängerin den Zuhörern die verschiedenen Stilrichtungen der jüdisch geprägten Musikliteratur nahe – und gab erhellende Hintergrundinformationen zur Geschichte der „Sephardim“, also der jüdischen Bevölkerung, die sich nach ihrer Vertreibung aus Spanien im Mittelalter in ganz Südeuropa, in Israel sowie in New York ansiedelte.

