E-Bike-Fahrer muss wegen eines Hundes bremsen: Unfall in Dillingen

Eine Frau ist bei einem Ausflug mit E-Bike in Dillingen gestürzt.

Eine E-Bikefahrerin ist am Sonntag gestürzt. Grund war ein freilaufender Hund, der ihrem Ehemann am Donauradweg in Dillingen direkt vors Rad lief.

Die 55-Jährige und ihr 61-jähriger Ehemann waren am Sonntag mit ihren E-Bikes auf dem Donauradweg in Richtung Dillingen unterwegs. Das Paar stammt nach Angaben der Polizei aus Bad Schussenried. Aus der Richtung Obere Quelle in Dillingen kam ein Hund Gegen 17 Uhr kam dem Paar aus Richtung der Oberen Quelle ein freilaufender Hund zu. Dieser lief dem 61-Jährigen direkt vor das Vorderrad. Der Mann bremse stark ab und wich nach rechts aus. Seine Frau versuchte, einen Auffahrunfall zu vermeiden und bremste ebenfalls stark ab. Dabei blockierte das Vorderrad ihres E-Bikes. Das Rad rutschte auf dem Kiesbelag des Radwegs weg und die Frau stürzte. Sie erlitt Schürfwunden. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Am E-Bike der 55-Jährigen entstand Sachschaden von zirka 200 Euro. (pol) Lesen Sie dazu auch Welden Plus Umleitung am Weldenbahnradweg ärgert die Radfahrer

