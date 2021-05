E-Bike-Fahrer wird in Dillingen verletzt und muss ins Krankenhaus

Ein E-Bike-Fahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Dillingen verletzt worden. Der 82-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht worden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag gegen 13.55 Uhr in der Lauinger Straße in Dillingen gekommen. Dabei hat ein 82-jähriger E-Bike-Fahrer mittelschwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei weiter mitteilte, musste der Mann danach ins Krankenhaus Dillingen gebracht werden.

Der Unfall hatte sich ereignet, als eine 24-jährige Autofahrerin am Sonntag von der Schillerstraße nach rechts in die Lauinger Straße abbiegen wollte.

Dabei nahm sie dem 82-Jährigen der auf dem fahrbahnbegleitenden Radweg stadteinwärts unterwegs war, die Vorfahrt.

Bei dem Unfall in Dillingen trug der Senior keinen Helm

Bei der Kollision stürzte der Senior, der keinen Fahrradhelm getragen hatte, von seinem E-Bike und zog sich neben verschiedenen Prellungen eine Kopfplatzwunde zu.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 4.300 Euro. (pol)

