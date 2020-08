vor 17 Min.

Dillingen: Ein Auto wird angefahren, ein anderer zerkratzt

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für zwei Vorfälle.

Am Montag zwischen 11.15 und 11.25 Uhr ist ein blauer Opel Meriva beschädigt worden. Der Wagen stand am Dillinger Friedhof in der Altheimer Straße. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den Opel am Heck. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

In Dillingen zerkratzt ein Unbekannter einen Wagen

In der Nacht vom von Sonntag auf Montag, 8.30 Uhr wurde in der Dillinger Schlesienstraße ein roter Ford Focus im Bereich der Beifahrerseite verkratzt. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

