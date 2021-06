Dillingen

07:17 Uhr

Ein Ingolstädter Organist begeistert in der Dillinger Basilika

Plus Franz Hauk aus Ingolstadt brilliert in der Basilika in Dillingen vor einem begeisterten Publikum. So kann der Orgelsommer 2021 starten.

Von Gernot Walter

Wie sehr sich das kundige Publikum nach dem Dillinger Orgelsommer gesehnt hatte, bewies am Samstag der für Corona-Zeiten sehr gute Besuch der Matinee und der begeisterte Schlussapplaus in der Basilika St. Peter. Er galt nach Auftritten 2018 und im vorigen Jahr zu Recht erneut einer Künstlerpersönlichkeit mit immensem spieltechnischen Vermögen, präziser Gestaltungskraft und überlegter Registrierkunst: Münsterorganist Franz Hauk aus Ingolstadt stellte sich dabei stets in den Dienst einer authentischen Wiedergabe.

