Ein Mittelfinger bringt zwei Streithähne vor das Dillinger Amtsgericht

Der Betreiber eines Schlachtabfallhandels aus dem Kreis Dillingen soll seinen Nachbarn mit der Geste beleidigt haben. Doch es gibt Zweifel an der Aussage des angeblich Geschädigten. Kann die Polizei Klärung bringen?

Ein Wohnhaus in einer Ortschaft im östlichen Landkreis Dillingen. Der Besitzer steht gerade in der Hofeinfahrt, bei ihm zwei Polizeibeamte. Da fährt ein Auto heran. Darin sitzt der Nachbar von gegenüber, der Besitzer eines Schlachtabfallhandels. Die beiden liegen seit Jahren im Clinch. Es geht um angeblichen Verwesungsgestank. Obwohl er die beiden Ordnungshüter sieht, zeigt er dem Eigentümer den Mittelfinger und ruft, er solle aufpassen, was er sagt und „sich zusammenreißen“. So schildert es zumindest der vermeintlich Geschädigte vor Gericht. Doch stimmt das überhaupt so?

Bekannt ist: Zwischen den beiden Parteien herrscht seit Jahren ein „wohl ziemlich eskalierter Nachbarschaftsstreit“, wie Richter David Wagner die Situation beschreibt. Erst vergangene Woche standen sie sich vor dem Landgericht Augsburg gegenüber. Der Anwohner beschwert sich seit Jahren über den angeblichen Verwesungsgeruch des Betriebs, der „seinen Lebensraum“ zerstöre. Die zuständigen Behörden konnten das allerdings bei Kontrollen nicht feststellen.

Polizei ist mit dem Fall vertraut

Die Polizei ist mit dem Fall vertraut, wie ein Beamter während seiner Zeugenaussage erklärt. Mehr als 100 Anrufe habe die Wache von dem Anwohner bereits erhalten. Auch an diesem Tag seien sie vor Ort gewesen, um den Betrieb auf seinen Hinweis hin zu überprüfen. Eine Geruchsbelästigung hätten sie jedoch nicht feststellen können.

Den Vorfall Anfang des Jahres könne der Polizeibeamte auch nicht eins zu eins wie der Anwohner bezeugen. Er habe lediglich „Wortfetzen“ gehört. Den Mittelfinger habe er nicht gesehen, da er erst durch die „impulsive Aussage“ des Hauseigentümers auf das Fahrzeug aufmerksam geworden sei. „Während der Vernehmung hat er aufgeregt gerufen: ‚Da, er hat mir den Stinkefinger gezeigt!‘“, so der Polizist. Der Angeklagte beteuert ebenfalls, die beleidigende Geste nicht gezeigt zu haben. Außerdem sei seine damalige Aussage, die er genauso wiedergibt, nicht als Drohung gemeint gewesen.

Der Anwohner lässt seinem Frust auf Facebook freien Lauf

Richter Wagner bringt Facebook-Posts des Anwohners, die den Angeklagten und seinen Betrieb kritisieren, ins Gespräch. Diese seien laut dem Verfasser „Hilferufe“ und eine Möglichkeit, seinen Frust abzubauen. Die Staatsanwaltschaft plädierte am Ende wie der Verteidiger auf Freispruch. Der Anwohner sei der einzige Zeuge, auch die Polizei habe nichts gesehen.

Lesen Sie dazu auch

Richter Wagner kam deshalb zu dem Urteil: Freispruch. „Ich muss mich mit absoluter Sicherheit von der Tat überzeugen. Die habe ich in dem Fall selbstverständlich nicht“, so der Richter. Es stehe Aussage gegen Aussage. Außerdem gehe er nicht davon aus, dass sich der Angeklagte angesichts der Polizeipräsenz so „unklug“ verhalten würde. Er hoffe jedoch, dass beide den Streit eines Tages beiseitelegen können.