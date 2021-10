Dillingen

11:45 Uhr

Ein Stolperstein soll an den deportierten Arzt aus Dillingen erinnern

Plus Dr. Hans Wienskowitz war einst in Dillingen ein angesehener Mediziner, bis er von den Nazis entrechtet und ins KZ gebracht wurde. Autorin Christine Lipp-Peetz erinnert an ihn in einem Buch und formuliert einen klaren Auftrag.

Von Berthold Veh

Es ist eine Geschichtsstunde, die unter die Haut geht. Wohl auch deshalb, weil Orte des einstigen Geschehens nicht weit entfernt vom Kulturzentrum Colleg in Dillingen entfernt liegen. Christine Lipp-Peetz liest am Donnerstagabend im großen Saal aus ihrem Buch „Wohin die Reise geht. Der Weg des Dillinger Arztes Dr. Hans Wienskowitz durch Demütigungen und Entrechtungen nach Theresienstadt in den Tod“. Das Grauen der Nazi-Herrschaft ist dabei nicht irgendwo, sondern mitten in Dillingen, in der Weberstraße.

