Dillingen

13.10.2021

Ein Villenbacher sammelt jetzt für die Dillinger "Zirkus-Herbergseltern"

Auf einer saftigen Stromrechnung und Müll sind Jasmin und Benjamin Ebert sitzengeblieben. Sie hatten dem Zirkus Madagascar in Dillingen einen Stellplatz zur Verfügung gestellt.

Plus Der Müllverband und die LEW wollen den Dillinger „Zirkus-Herbergseltern“ helfen, die auf einer saftigen Stromrechnung sitzengeblieben sind. Und ein Villenbacher sammelt für die Familie.

Von Berthold Veh

Der Bericht in unserer Redaktion über die „Zirkus-Herbergseltern“ Benjamin und Jasmin Ebert hat viele Leserinnen und Leser unserer Zeitung beschäftigt. Das Dillinger Paar hatte Ende des vergangenen Jahres dem Zirkus Madagascar einen Stellplatz auf ihrem gemieteten Anwesen in der Nähe des Golf-Clubs angeboten. In unserer Weihnachtsausgabe berichteten wir darüber, dass die Herbergssuche der Artistenfamilie vor Heiligabend Erfolg hatte.

