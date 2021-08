Dillingen

Ein wenig Sommer in Dillingen mit leckerem Streetfood

Ein reger Betrieb herrschte am Samstag beim Streetfood-Festival im Donaupark in Dillingen. Und auch beim Konzert der Rockband Angus Court vor dem Kings Road Pub war einiges geboten.

Plus Das Streetfood-Festival lockt Gäste an. Und in der Königstraße heizt eine Band unter freiem Himmel ein.

Zugegeben, den Sommer stellt man sich anders vor. Nach kurzen sonnigen Abschnitten kracht es bei Gewittern immer wieder heftig. Am ersten Ferienwochenende spielte das Wetter zumindest am Samstag mit. Und so lockte das Streetfood-Festival viele Menschen auf den Festplatz im Donaupark. Bei der Neuauflage blieb das ganze Wochenende lang kulinarisch niemand auf der Strecke. Vom Büffel-Burger mit Mozzarella über Pulled-Pork über Poffertjes (Gebäckspezialität) mit verschiedenen Soßen bis zu Cocktails, die von einem Cocktail-Meister gemixt wurden – die Auswahl bei diesem Schlemmerfest war erneut groß. In den Speisen soll sich die Vielfalt der Essenskulturen dieser Welt widerspiegeln. Und das Streetfood-Festival war nach Angaben des Veranstalters erneut gut besucht.

