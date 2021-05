Einbrecher raubt Waschanlage aus

Der Sachschaden ist weit größer als der geraubte Geldbetrag.

Ein unbekannter Täterm brach im Zeitraum zwischen dem 22. und 23. Mai laut Polizeibericht die Geldkassetten mehrerer Boxen einer Waschanlage in der Einsteinstraße auf. Anschließend entwendete er das sich darin befindliche Bargeld in Höhe von circa 250 Euro. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter 09071/56-0 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (pol)

