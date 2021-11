Eine Mission gegen das Vergessen in Dillingen

Der Schauspieler und Regisseur Michael Stacheder erzählt in Dillingen aus dem Leben des KZ-Überlebenden Max Mannheimer. Sein Schicksal und das der anderen Insassen soll stets als Mahnung gelten.

Auch fünf Jahre nach seinem Tod ziehen die Erinnerungen des KZ-Überlebenden Max Mannheimer die Menschen in ihren Bann. Das zeigte eine beeindruckende Lesung des Schauspielers und Regisseurs Michael Stacheder, die die Volkshochschule Dillingen in diesen Tagen veranstaltete. In chronologischer Abfolge las Stacheder Ausschnitte aus dem Tagebuch Mannheimers und zeichnete, ergänzt durch geschichtliche Erläuterungen, ein Leben geprägt von Überlebenswillen und der Mission gegen das Vergessen. Eindrucksvoll konnten die Zuhörenden anhand der Erinnerungen Mannheimers den zunehmenden Antisemitismus bis hin zur Shoa und zur Ermordung der Juden in den Vernichtungslagern verfolgen.

Bedrückende Worte zum NS-Terror

Ausgangspunkt der Erinnerungen ist eine unbeschwerte Kindheit im mährischen Neutitschein, einer Gemeinde, in der Juden und Christen gut miteinander leben. Antisemitische Beschimpfungen unter Kindern werden mit Fäusten oder einer Portion Pferdeäpfel geregelt. Die Beklemmung Mannheimers, die mit jedem antisemitischen Erlebnis der folgenden Jahre zunimmt, wird in Stacheders zurückhaltender Leseweise besonders spürbar. Den Entwicklungen zum Trotz schreibt Mannheimer noch in seinen Erinnerungen von 1942: „Wir sehen nicht die Gefahr, die auf uns zukommt. Wir wollen sie nicht sehen.“

Der Schauspieler und Regisseur Michael Stacheder erzählte im Dillinger Colleg aus dem Leben des KZ-Überlebenden Max Mannheimer – und führte so eindrucksvoll dessen Mission gegen das Vergessen fort.

Was 1943 folgt, ist die Deportation der gesamten Familie. Die Eltern, Ehefrau, Schwägerin werden direkt an der Todesrampe in Auschwitz-Birkenau selektiert und ermordet. Max Mannheimer und seine Brüder erleben Zwangsarbeit bis zur völligen Erschöpfung, Hunger, Krankheit. Die Verzweiflung und der tägliche Terror hallten aus jedem Wort, das Michael Stacheder in den Saal sprach. Von Beginn an fesselte er die Zuhörenden mit einer zurückhaltenden, ausdrucksstarken Lesung, die seine Hochachtung vor Mannheimer spüren ließ und weitertrug. Nachhaltig beeindruckte vor allem aber auch das Leben Mannheimers nach der Befreiung durch die Amerikaner. 1964 erst schrieb er sein „Spätes Tagebuch“, in den 1980er-Jahren begann seine unermüdliche Erinnerungsarbeit in Vorträgen, Führungen und Workshops, der er bis zu seinem Tod 2016 nachging und von der Michael Stacheder persönliche Erinnerungen teilte. Von Max Mannheimer ist das Zitat überliefert: „Ich habe zwar Auschwitz verlassen können, aber Auschwitz hat mich nicht verlassen.“

Die Erinnerung soll fortbestehen

Am Ende des Abends blieb ein Eindruck von Fassungslosigkeit und Wut, aber auch von Demut und tiefstem Respekt vor einem Zeitzeugen, der das Schlimmste erleben musste und dennoch seinen Glauben in die Menschheit nicht verlor. Eine Mission gegen das Vergessen, die Michael Stacheder mit seiner Lesung aus den Erinnerungen Mannheimers fortführt. (pm)