Dillingen

10:20 Uhr

Elfjähriger stürzt in Dillingen vom Skateboard und muss ins Krankenhaus

Ein Elfjähriger wurde nach einem Unfall in Dillingen per Helikopter ins Krankenhaus gebracht.

Der Bub war am Mittwoch in der Straße "Am Reitweg" in Dillingen unterwegs, als er stürzte. Er musste per Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden.

