Es fehlen Sozialwohnungen

Der Ruf nach mehr Sozialwohnungen ist laut.

Mitunter sind es aber nur Lippenbekenntnisse. Deshalb ist es gut, dass die Baugenossenschaft Dillingen jetzt in ein Mehrfamilienhaus investiert, in dem Menschen mit niedrigerem Einkommen bezahlbaren Wohnraum bekommen sollen.

Denn dies bestätigen mehrere Kenner der Szene: Wer genug Geld hat, findet im Landkreis Dillingen schnell eine Bleibe. Menschen mit geringerem Einkommen haben hier aber oft das Nachsehen. Was fehlt, sind günstige Wohnungen. Aus diesem Grund ist das Projekt der Baugenossenschaft im Dillinger Westen zu begrüßen.

Die Haltung der Nachbarn verdient Respekt

Was am Rande dieser Debatte ebenfalls herauskam: Die Nachbarn in der Bischof-Freundorfer-Straße haben das Projekt offensichtlich nicht blockiert, obwohl eine grüne Wiese nebenan natürlich angenehmer als ein großer Wohnkomplex ist. Sie haben sich dem Vernehmen nach konstruktiv in die Planung eingebracht.

Ihre Ideen tragen nun zu einem ansprechenderen Aussehen der Wohnanlage bei. Statt Beton-Fertiggaragen werden nun Carports mit Dachbegrünung errichtet. So geht es auch. Die Haltung der Nachbarn verdient Respekt.

