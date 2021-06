Eskalation in Dillingen: Polizist verletzt und Diensthund beißt Mann

Eine 38-jährige Frau ist gegenüber den Polizeibeamten so aggressiv, dass sie gefesselt werden muss. Auch ihre drei männlichen Begleiter machen Stress. Bis der Diensthund der Dillinger Polizei kommt.

Sogar ein Polizeihund hat bei diesem Einsatz am Donnerstagabend gegen 23 Uhr in Dillingen helfen müssen. Laut Polizeibericht musste eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen in die Donaustraße Dillingen zu einer Ruhestörung anfahren. Vor Ort trafen die Beamten auf eine 38-Jährige und drei Männer im Alter von 43, 41 und 32 Jahren. Nachdem die 38-Jährige die Angabe ihrer Personalien vehement verweigerte, sollte sie zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle verbracht werden. Weil sich die stetig aggressiver werdende 38-Jährige gegen die Maßnahmen zur Wehr setzte und Widerstand gegen die eingesetzten Beamten leistete, wurde sie gefesselt. So teilt es die Polizei mit.

Ein Beamter in Dillingen ist immer noch nicht dienstfähig

Ihre drei Begleiter versuchten mehrfach, die 38-Jährige aus dem polizeilichen Gewahrsam zu befreien. Zudem wurden die eingesetzten Polizisten von allen vier Personen beleidigt. Zur Unterstützung forderten die Beamten einen Diensthundeführer an. Durch den Einsatz des Diensthundes erlitt einer der Beteiligten leichte Bissverletzungen. Ein Beamter wurde durch die Widerstandshandlung der vier Beschuldigten leicht verletzt. Er blieb weiterhin dienstfähig.

Alle vier Beteiligten erwarten mehrere Strafverfahren

Die Staatsanwaltschaft ordnete gegen die 38-Jährige eine Blutentnahme an. Gegen die renitente 38-Jährige und ihre Begleiter wurden Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Die drei Männer erwarten zusätzliche Anzeigen wegen versuchter Gefangenenbefreiung. (pol)

Lesen Sie auch: