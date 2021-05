Fahrradfahrer in Dillingen mit Drogen und Messer erwischt

Bei der Kontrolle eines Fahrradfahrers hat die Dillinger Polizei einiges entdeckt. Das hat nun Folgen für den 50-Jährigen.

Der Mann war am Dienstagabend um 18.30 Uhr in der Donaustraße in Dillingen unterwegs gewesen. Eine Streifenbesatzung hielt den Radler an und kontrollierte ihn. Dabei fanden Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel und stellten diese sicher.

Der Fahrradfahrer hat auch gegen das Waffengesetz verstoßen

Außerdem führte der 50-Jährige ein Einhandmesser mit sich. Auch das nahmen die Polizisten dem Mann ab. Gegen den 50-Jährigen wurden Ermittlungen wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet. (pol)

Diese Themen könnten Sie auch interessieren: