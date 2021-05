Frau auf Dillinger Parkplatz angefahren

Beim Wenden übersieht ein Autofahrer eine Frau in Dillingen. Sie wird leicht verletzt.

Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer wendete am Montagabend um 17.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Großen Allee in Dillingen. Hierbei übersah er eine 45-Jährige, welche gerade neben ihrem Fahrzeug stand und touchierte diese leicht mit seinem Pkw. Das berichtet die Polizei Dillingen.

Die Frau wurde leicht verletzt

Die 45jährige erlitt dadurch eine leichte Verletzung an ihrem linken Bein. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht. (pol)

