Frau flieht nach Unfall - und bekommt Besuch von der Polizei Dillingen

Nach einem Unfall in Dillingen haut die Verursacherin einfach ab. Die Polizei macht die Frau jedoch ausfindig.

Zu einer Unfallflucht ist es am Montag gegen 17.35 Uhr in Dillingen gekommen. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin war auf der Kapuzinerstraße in Richtung Stadtberg unterwegs. Ein vor ihr befindliches Auto fuhr plötzlich rückwärts, da die Fahrerin in die Straße Am Fischerberg einbiegen wollte und die Einmündung offensichtlich verpasst hatte. Hierbei übersah sie den hinter ihr befindlichen Pkw jedoch und stieß mit ihrem Fahrzeugheck gegen die Front des Fahrzeugs. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Unfallverursacherin laut Bericht der Polizei ohne ihre Daten zu hinterlassen über die Straße Am Fischerberg von der Unfallstelle davon.

Polizei Dillingen suchte die Unfallverursacherin auf

Nachdem die 31-jährige Geschädigte das Kennzeichen des Mercedes ablesen konnte, suchte eine Streife der Polizeiinspektion Dillingen im Anschluss an die Unfallaufnahme die betreffende Halteranschrift auf. Dort konnte sowohl das Auto, als auch die 31-jährige Unfallverursacherin angetroffen werden. Diese räumte sofort ein, den Unfall verursacht zu haben. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro.

Lesen Sie auch: